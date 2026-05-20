СБУ проводит обыски в Нацполиции из-за крышевания «порноофисов»

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в главных управлениях Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Согласно данным Генпрокуратуры, обыски в Нацполиции связаны с крышеванием «порноофисов». За 20 тыс. долларов в месяц руководство управлений в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях покрывало webcam-студии.

При этом еще 5 тыс. долларов в месяц получал водитель одного из замглавы МВД, который с использованием связей в руководстве Нацполиции договаривался с чиновниками о невмешательстве.

Кроме того, по делу о крышевании «порноофисов» сотрудники СБУ задержали начальника и заместителя управления полиции в Ивано-Франковской области, первого заместителя и начальника управления в Тернопольской области, замначальника управления в Житомирской области, а также водителя «Центра обслуживания подразделений МВД» (посредник).

