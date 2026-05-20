РПЦ вступилась за SHAMAN, перекрестившегося перед своими портретами

Священник РПЦ Павел Островский не увидел ничего плохого в том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перекрестился перед собственными портретами. По его словам, перед теми, кто молится не в храме, «всегда будет что-то странное», сообщает «Подъем» .

Артист ранее дал концерт в Твери. Перед выступлением SHAMAN подошел к своим портретам, которые были выставлены в холле концертной площадки, и трижды перекрестился. Священник Островский призвал не воспринимать это так, будто Дронов молится на самого себя.

Он считает, что SHAMAN в тот момент вряд ли думал о том, что перед ним его портреты.

«Вот я еду по дороге — передо мной машина. Если я сейчас перекрещусь, я же про себя Господу молюсь, а не на машину. Человек помолился — молодец», — сказал священник.

Он уточнил, что человека, который молится не в храме, может окружать странная обстановка: береза, парк, Кремль и т. д.

