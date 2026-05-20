Нет «мусорной еде»: Онищенко призвал россиян отказаться от белого хлеба

По последним данным, как отметил академик, РФ находится в топ-50 по количеству людей с ожирением. Его тревожат темпы, и он считает, что по этому показателю страна рискует догнать американцев. В этом Онищенко винит «мусорную еду».

«Вот взять хлеб, белый хлеб — это мусорная еда. А вот черный хлеб, зерновой хлеб — это настоящий полезный хлеб, где есть не только углеводы, которые сразу всосались и отложились на боках, а у кого-то на животе», — пояснил Онищенко.

Он добавил, что в черном хлебе есть волокна, растительные белки, а в рафинированном хлебе этого нет.

Ранее главный эндокринолог Минздрава Свердловской области Светлана Замотаева поддержала инициативу запретить продажу фастфуда и газировки несовершеннолетним. По ее словам, такие продукты приводят к ожирению и диабету II типа.

