Эндокринолог Замотаева поддержала запрет фастфуда до 18 лет

Главный эндокринолог Минздрава Свердловской области Светлана Замотаева поддержала инициативу запретить продажу фастфуда и газировки несовершеннолетним. По ее словам, такие продукты приводят к ожирению и диабету II типа, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В эфире программы «Акцент» Светлана Замотаева заявила, что поддерживает предложение ограничить продажу вредной еды детям.

«Я была бы счастлива, потому что я считаю, что вреднее на Земле, чем фастфуд и газировка, вообще ничего нет», — сказала она.

По словам специалиста, сочетание глютена и большого количества жира в таких продуктах вызывает серьезный дисбаланс эндокринной системы и приводит к раннему ожирению.

«Фастфуд мы запрещаем, потому что сочетание глютена и жира в огромном количестве в этих продуктах приводит к очень большому дисбалансу эндокринной системы, раннему развитию ожирения. Это детское ожирение, с которым еще сложнее работать, чем с взрослыми пациентами», — пояснила Замотаева.

Она также отметила рост числа пациентов с диабетом II типа в регионе. Заболевание, по ее оценке, «молодеет» и все чаще связано с новыми пищевыми привычками и употреблением фастфуда и сладких напитков.

«Большой рост диабета II типа, который молодеет у нас с каждым годом, это тоже проблема наших новых привычек в питании, употребление этого фастфуда и газировок», — добавила врач.

