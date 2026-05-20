Онищенко заявил, что в Подмосковье стало сложнее заразиться клещевым энцефалитом

Онищенко: в Подмосковье стало меньше зон, эндемичных по клещевому энцефалиту

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что в Подмосковье улучшилась ситуация по клещевому энцефалиту, в сезоне 2026 года есть только 2 эндемичных зоны.

«В Московской области более пяти-шести лет назад было более 30 районов, которые были заражены, сейчас ситуация изменилась», — сказал Онищенко.

По его словам, Дмитровский и Талдомский округа эндемичны по клещевому энцефалиту.

Он отметил, что на близких к Москве территориях — Белгородской, Брянской и Владимирской областях — эндемичных районов не выявлено. А вот в Ивановской области имеются зараженные клещи.

