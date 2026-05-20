Заразный и смертельный вирус: пандемия Эболы уже начинается?

На сегодняшний день известны некоторые случаи занесения вируса Эболы в страны Европы и США, но привести к пандемии это вряд ли может, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Всемирная организация здравоохранения уже объявила чрезвычайной ситуацией общественного здравоохранения международного значения в связи с Эболой. Это не пандемия, но в 2015 году заносы вируса были в Европу и США, в основном это были туристы. Сказать, что в результате этого произойдет пандемия, я не могу», — заявил прессе Онищенко во время своей пресс-конференции.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — это тяжелое, высокозаразное и часто смертельное инфекционное заболевание человека и приматов. По состоянию на май 2026 года в Африке зафиксирована крупная вспышка редкого штамма «Бундибугйо».

Из-за стремительного распространения инфекции в Демократической Республике Конго и Уганде ВОЗ объявила происходящее чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. К текущему моменту число зарегистрированных подозреваемых случаев превысило 500, зафиксировано более 130 смертей.

