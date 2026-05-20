Автоэксперт назвал способы экономии на бензине

Евгений Липовицкий посоветовал начинать с поиска недорогих АЗС через агрегаторы цен. По его словам, самое дорогое топливо часто продается на оживленных трассах, а стоимость может отличаться даже внутри одной сети.

«Не ленитесь участвовать в программах лояльности, чтобы „ловить“ по ним дополнительные скидки. Держите на всякий случай несколько карт с кешбэком, чтобы чаще выбирать категорию „топливо“. Некоторые банки дают дополнительный возврат на заправки. Иногда нужно выполнить определенные условия для получения специальной цены, так что всегда спрашивайте кассиров про действующие акции. Проверяйте цены на чеке и количество литров, потому что техника или человек могут ошибиться. Заведите за правило перед каждым сезоном проверять содержимое багажника», — отметил Липовицкий.

Эксперт подчеркнул, что лишний груз увеличивает расход: каждые 50 кг добавляют около 2%. В багажнике стоит оставить только необходимое — канистру масла, омывающую жидкость, инструменты, огнетушитель, жилет, знак аварийной остановки и аптечку. Кофр на крыше без необходимости лучше не использовать.

Липовицкий также рекомендовал избегать резких разгонов и торможений, чаще пользоваться круиз-контролем и держать скорость за городом в пределах 110–120 км/ч. Перед поездкой он советовал просчитывать маршрут, чтобы не стоять в пробках, и вовремя проходить техобслуживание. По его словам, кондиционер увеличивает расход примерно на 0,5 л на 100 км.

