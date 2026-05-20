Видел его ребенком: Путин во время визита в КНР встретился с инженером Пэн Паем

Путин в Пекине встретился с китайским инженером Пэн Паем спустя 26 лет

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, которого видел ребенком в 2000 году, сообщает RT .

Встреча прошла в Пекине. Впервые Путин увидел Пэн Пая в 2000 году во время своего первого визита в Китай.

Ранее Пэн Пай признался в интервью RT, что снова увидеть российского лидера было его мечтой. Телеканал разыскал его в 2025 году и записал беседу.

О предстоящей встрече заранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Путин прибыл с официальным визитом в Китай во вторник, 19 мая. На следующий день в Пекине прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продолжались почти три часа.

