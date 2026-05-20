«Не просто двойная удача»: китайский инженер рассказал о новой встрече с Путиным

Китайский инженер Пэн Пай, который в детстве встречал Владимира Путина во время его визита в КНР в 2000 году, поделился эмоциями перед новой встречей с президентом России, сообщает RT .

Пэн Пай рассказал, что возможность вновь увидеть российского лидера стала для него особенным событием.

«Думаю, это не просто двойная удача, а в сто раз больше», — сказал Пэн Пай.

Он признался, что давно мечтал о новой встрече.

«Я хочу сказать ему: „Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину“», — поделился инженер.

RT разыскал Пэн Пая в 2025 году и записал с ним интервью. О том, что инженер сможет встретиться с президентом во время визита в Китай, ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Владимир Путин 19 мая прибыл с официальным визитом в Пекин. Самолет приземлился в столице КНР, где президента встретили почетный караул и дети с флагами России и Китая.

