Доллар дешевеет — что делать с деньгами? Совет от эксперта

ЦБ понизил официальные курсы доллара, евро и юаня, а рубль в последние месяцы показывает сильную позицию, поэтому многие задаются вопросом: что делать с деньгами сейчас, покупать ли валюту, ждать дальнейшего укрепления рубля или пользоваться моментом? Об этом РИАМО рассказала финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

Она уточнила, что в последнее время действительно наблюдается рекордно низкий курс рубль-доллар. На этом фоне снова активизировались разговоры о том, что рубль может стать еще крепче. Многие вспоминают прогнозы астрологов, предсказателей и различных «финансовых гуру» о долларе по 30 рублей.

«Но здесь важно понимать главное: никто не знает, каким будет курс через полгода или год. Ни аналитики, ни блогеры, ни тем более предсказатели не способны дать гарантированный сценарий. Именно поэтому сейчас особенно важно действовать не на эмоциях, а по ситуации», — сказала Волкова.

По ее словам, в последние годы у многих россиян сформировалась очень простая финансовая модель: свободные деньги нужно переводить в валюту, потому что доллар всегда растет. Но текущая ситуация показывает, что рынок работает гораздо сложнее.

Как отметила эксперт, те, кто продолжал просто покупать доллар и держать его без какой-либо стратегии, сегодня на части горизонтов действительно могут видеть убыток. И это не означает, что люди допустили ошибку. Это означает, что сама финансовая среда изменилась.

«Сейчас уже недостаточно просто купить валюту и ждать роста курса. Деньги в целом должны работать, а не лежать без движения независимо от того, рубли это или валюта. И поэтому даже валютные активы сегодня требуют более продуманного подхода. Например, доллар необязательно должен лежать „под подушкой“. Многие рассматривают варианты дополнительной монетизации валютных активов через современные финансовые инструменты», — пояснила собеседница.

Она добавила, что смысл здесь в том, что капитал должен участвовать в работе и компенсировать возможные колебания курса.

