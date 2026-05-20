Целый чемодан: опубликовано фото документов, подписанных Россией в Китае
Фото - © Telegram/Юнашев LIVE
Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев показал фотографию документов, которые Россия подписала в Китае. Их целый чемодан.
«Знайте: когда говорят, что Россия увезла из Китая чемодан подписанных документов, — это не в переносном смысле», — написал Юнашев.
На опубликованном фото можно увидеть серый чемодан. Он лежит на ковре, а внутри множество красных папок, файлов с документами.
Всего представители России и Китая подпишут 21 межгосударственное соглашение. Церемония подписания состоится 20 мая.
Президент России Владимир Путин находится в Китае с двухдневным рабочим визитом. Российский лидер и Си Цзиньпин уже подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Во время совместного фото они обменялись рукопожатием. Лидер КНР назвал российского коллегу дорогим другом.
