HR-эксперт объяснила возврат сотрудников в офисы

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что работодатели массово возвращают сотрудников в офисы из-за снижения управляемости и необходимости повышать эффективность бизнеса в кризис.

Работодателей все чаще перестает устраивать удаленный формат работы. По словам Зулии Лоиковой, это общемировая тенденция, и Россия не стала исключением. В условиях кризиса бизнесу важно удерживать производительность и оперативно контролировать процессы.

«Здесь предельное внимание уже сосредоточено на том, как сотрудники справляются с задачами, потому что не всегда руководители компании могут полностью контролировать, например, бизнес-процессы, которые происходят в удаленном формате, поэтому массово начали возвращать сотрудников в офисы», — отметила Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik.

Еще одна причина — проблемы с внутренними коммуникациями и замедленное принятие решений.

«Находясь все-таки в офисе, люди находятся в одной инфраструктуре, они видят друг друга, им проще подойти и спросить, например, в чем проблема помочь и решить какую-то ситуацию, нежели опять в мессенджерах, на созвонах. <…> Здесь есть такие вот сбои коммуникативного уровня. Ну и замедленное принятия решений тоже тормозит общую цепочку процесса», — объяснила HR-эксперт.

Она добавила, что высокая ключевая ставка и стагнация в ряде отраслей вынуждают компании искать способы оптимизации через более жесткое планирование и ежедневный контроль задач. Гибридный формат и полная удаленка, по ее мнению, остаются привилегией для наиболее эффективных сотрудников.

