На сына нижегородского миллиардера завели дело после массового ДТП на кабриолете

Уголовное дело возбудили в отношении Сергея К., который устроил массовое пьяное ДТП в Нижнем Новгороде на элитной иномарке, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде пьяный мажор на желтом кабриолете Mercedes-Benz SL устроил массовую аварию. Перед аварией молодой человек признался подписчикам, что «пьян в дупло».

В отношении сына крупнейшего нижегородского бизнесмена Сергея К. возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела.

