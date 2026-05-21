«Мажоры не умирают»: пьяный на желтом кабриолете устроил ДТП в Нижнем Новгороде

На Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде пьяный мажор на желтом элитном кабриолете Mercedes-Benz SL устроил массовую аварию, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина не справился с управлением. На месте ДТП стоит желтый кабриолет с оторванным колесом. В аварии были повреждены еще две машины.

Перед ДТП молодой человек разместил в соцсетях видео, снятое в ресторане, где он размахивал бокалом. Уже за рулем иномарки мажор признался подписчикам, что «пьян в дупло», а также называл свою аудиторию «нищетой».

«Мажоры не умирают, <…> любые аварии нам до <…>. Новую купим, давайте», — заявил водитель.

Его отец руководил производством. Он скончался около двух лет назад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.