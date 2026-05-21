В Подмосковье спрогнозировали высокий класс пожароопасности

В Подмосковье 21–23 мая ожидается III класс пожарной опасности, в ряде лесничеств — IV класс. При этом 20 мая возгораний на территории гослесфонда не зафиксировали. Температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

21 мая на большей части региона прогнозируется III класс пожарной опасности. В Дмитровском и Ступинском лесничествах ожидается IV класс.

22 мая III класс сохранится на большей части Подмосковья. Повышенный, IV класс, установится в Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах.

23 мая III класс прогнозируется в большинстве муниципалитетов. В Звенигородском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» ожидается II класс, а в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском — IV класс.

Синоптики прогнозируют ясную погоду с редкой облачностью без осадков. Днем температура составит от плюс 21 до плюс 33 градусов, ночью — от плюс 12 до плюс 18 градусов.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.