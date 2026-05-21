80% — по вине людей: в Крыму за год произошло 3,5 тыс пожаров
В Республике Крым за прошлый год зарегистрировали около 3,5 тысячи пожаров, и большинство из них произошло по вине человека, сообщает «Крым 24».
Заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул рассказал, что около 80% всех пожаров были связаны с человеческим фактором — неосторожным обращением с огнем.
По его данным, более 70% возгораний произошли на открытых территориях. Речь идет как о ландшафтных, так и о бытовых пожарах.
«Я подчеркну, что и ландшафтные, и бытовые пожары — это 80% случаев неосторожного обращения с огнем. Человеческий фактор», — сказал Скуртул.
