В Республике Крым за прошлый год зарегистрировали около 3,5 тысячи пожаров, и большинство из них произошло по вине человека, сообщает «Крым 24» .

Заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул рассказал, что около 80% всех пожаров были связаны с человеческим фактором — неосторожным обращением с огнем.

По его данным, более 70% возгораний произошли на открытых территориях. Речь идет как о ландшафтных, так и о бытовых пожарах.

«Я подчеркну, что и ландшафтные, и бытовые пожары — это 80% случаев неосторожного обращения с огнем. Человеческий фактор», — сказал Скуртул.

