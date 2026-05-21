Живая! Таинственно исчезнувшую 3-летнюю малышку нашли в лесу под Тулой

Малышка исчезла в поселке Дубна 20 мая. В последний раз ее видели катающейся на беговеле. Транспорт был найден в ходе поисков, а вот следов самой девочки сначала не удалось обнаружить.

По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело. Малышку искали правоохранители, спасатели и волонтеры.

21 мая стало известно, что ее нашли живой. Девочка была в лесу, недалеко от места пропажи, сообщил глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов.

Информация о состоянии ребенка не раскрывается.

