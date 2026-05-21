В Башкирии потребовали оценить слова Самойловой

В Башкирии разгорелся скандал после выпуска шоу «Контакты» с Оксаной Самойловой, где блогер несколько раз неверно произнесла название региона. Совет молодых депутатов намерен обратиться в надзорные органы, сообщает mkset.ru .

Поводом стала игровая ситуация в шоу Антона Шастуна. Участникам задали вопрос про «науку о столице Башкортостана», имея в виду уфологию. Самойлова затруднилась с ответом и несколько раз произнесла название региона как «БашкорКостан».

Фрагмент быстро разошелся по соцсетям. Часть зрителей сочла оговорки неуважительными. Анна Гурина написала: «Завидую настолько тупым людям. Ведь живут же и упиваются своей никчемностью и отсутствием интеллекта. И ездят в БашкорКостан…». Пользователь Фарит Зайнуллин отметил: «Я из Уфы, и меня оскорбило ее поведение».

Другие комментаторы посчитали реакцию чрезмерной и призвали не раздувать конфликт.

Директор Совета молодых депутатов Башкортостана Артур Зайнуллин записал обращение к организаторам шоу и блогеру. Он сообщил о планах направить обращения в Роскомнадзор и к Екатерине Мизулиной для правовой оценки возможного унижения достоинства народа.

«Оксане Самойловой мы отправляем дружескую посылку с учебником и рабочей тетрадью по географии, глицином для интеллекта и развития памяти, и нашим вкусным башкирским медом. Из Башкортостана с любовью. Давайте будем уважать друг друга», — отметил он.

Публичной реакции Екатерины Мизулиной на обращение пока не последовало.

