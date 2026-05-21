Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Леонид Калимуллин сообщил, что на долю Подмосковья в 2024 году пришлось 5,8% ВРП от всей страны.

«Московская область остается одним из ключевых экономических центров страны. В 2024 году на ее долю приходится порядка 5,8% суммарного валового регионального продукта всех субъектов России. В абсолютном выражении это почти 11 триллионов рублей, а индекс физического объема ВРП составил 106,4%», — сказал Калимуллин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.