сегодня в 14:56

Появились подробности о смерти полуголой женщины во дворе Екатеринбурга

Стала известна личность женщины, чей полуголый труп пролежал целый день во дворе ЖК «Малевич» в Екатеринбурге. Ей было 33 года, сообщает E1.RU .

«По предварительным данным, женщина совершила суицид. К такой версии склоняются силовики», — сообщил источник издания.

По предварительным данным, покойная была зарегистрирована по другому адресу. Правоохранители пока воздержались от комментариев.

Полуголый труп женщины во дворе жилого дома обнаружили 20 мая. По словам очевидцев, вокруг бегали дети. Тело забрали в морг только вечером.

