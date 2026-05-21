Петербург направит 4,5 млн рублей на конкурс сувениров

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга объявил конкурс на организацию городского проекта «Новая культура туристских сувениров». На его проведение планируется выделить почти 4,5 млн рублей из бюджета, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно документации госзакупки, цель контракта — расширение сотрудничества Санкт-Петербурга с регионами России в сфере креативных индустрий и продвижение города как креативной столицы.

Мероприятие пройдет в III–IV квартале 2026 года. В программе — открытие конкурса, информационная кампания, ознакомительный вебинар и пресс-конференция. Также предусмотрены технический отбор и экспертная оценка заявок, заседание экспертного совета и жюри, изготовление призов и подарков. Ожидается участие не менее 200 человек.

Заказчик требует, чтобы директор проекта имел опыт в сфере дизайна, сувенирной индустрии, культуры, туризма или креативных индустрий. Кандидат должен подтвердить квалификацию портфолио.

Исполнитель разработает сайт конкурса, обеспечит освещение в разрешенных социальных сетях и организует рассылку не менее 600 приглашений по электронной почте или через мессенджеры. Информацию направят производителям сувениров, мастерам народных художественных промыслов и представителям отраслевых ассоциаций.

