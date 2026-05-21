Дмитрий Песков: учения с Беларусью — это сигнал
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения с Беларусью, как и любые другие, — это сигнал, сообщает «Российская газета | Новости».
Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, адресованы ли проводимые страной учения Европе и НАТО.
По его словам, любые мероприятия подобного рода имеют значение и являются частью военной стратегии.
Ранее Минобороны Беларуси объявило о начале ядерных учений. Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы страны проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.