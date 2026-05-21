«Это стыдно»: близким умершей в Новосибирске мусульманки выдали неприкрытое тело

Бабушка жительницы Новосибирска Альбины (имя изменено) скончалась в апреле текущего года. Пенсионерку планировали похоронить по мусульманским обычаям. После смерти женщины родным начали звонить мошенники с предложением ритуальных услуг, а затем провели вскрытие, которое нежелательно по религиозным традициям.

Семья потребовала извинений за едва не сорванное прощание. По словам внучки, сразу после смерти бабушки ей начали звонить люди с неизвестных номеров — предлагали ритуальные услуги и представлялись сотрудниками госслужб. Женщина растерялась и поначалу слушала указания этих людей, не подозревая, что они мошенники. Неизвестные начали связываться с Альбиной после ее звонка в скорую помощь. Позднее подруга Альбины подсказала, что это звонят мошенники.

По словам Альбины, тело забрали в морг. Семья была против вскрытия, которое, по мусульманским обычаям, допускается лишь в случае убийства. Близкие знали, что женщина перед смертью тяжело болела.

Тело отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы. На следующее утро семье сообщили, что его можно забирать. Согласно мусульманским традициям, умершего должны отвезти в мечеть. Альбина вместе с мамой и тетей (дочерьми умершей) отравились забирать тело. Тело должны были отправить в мечеть. Однако при выдаче семья поняла, что умершая ничем не была прикрыта.

«Я в ужасе подбежала. У меня был большой черный палантин, и я скорее полностью ее укрыла. Этот момент меня убил больше всего из всего, что мы успели увидеть за это время. Это стыдно. Тут даже не только про мусульман речь. У меня муж русский, и он был в шоке. Говорит: „Ни один человек этого не хочет — видеть близкого вот так“», — сказала Альбина.

Сначала перед семьей извинились, но позже прислали противоположный ответ. В письме говорится, что сотрудники бюро СМЭ не должны одевать тела умерших.

