Семенов призвал Кисляка перейти в «Лидс»

Ранее Metaratings.ru сообщил, что 20-летний хавбек включен в шорт-лист английского клуба.

«Стоит ли Кисляку переходить в «Лидс», если будет возможность? Матвею сто процентов стоит идти, проверять себя на высоком уровне. В чемпионат России он может вернуться когда угодно, я думаю. Матвей — классный футболист. За такими яркими звездочками, как он, хочется наблюдать. Российский футбол без этих футболистов многое потеряет. Этим ребятам нужно пробовать себя за границей», — сказал Семенов Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кисляк провел 42 матча за ЦСКА, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 20 млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2029 года.

