Бестемьянова заявила, что Плющенко не пробьется в России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Александра Плющенко сменить спортивное гражданство на азербайджанское. По ее словам, в России юниору было бы сложно пробиться из‑за высокой конкуренции, сообщает Metaratings.ru .

21 мая стало известно, что 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство России на азербайджанское сроком на пять лет. Ранее СМИ сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России выдала спортсмену открепление на заседании исполкома.

«Это дело родителей Александра, которые вкладываются в его карьеру и видят его развитие так, как видят. В нашей стране огромная конкуренция, поэтому пробиться на международные соревнования не представляется возможным. От Азербайджана он сможет поехать на Гран-При среди юниоров. А там видно будет, как он будет развиваться», — сказала Бестемьянова Metaratings.ru.

«Не вижу ничего удивительного. Саша тренируется в частной школе, в него вкладываются частные средства, поэтому родители имеют право двигать карьеру в том русле, в котором он сможет добиться успеха на международной арене. У нас он не пробьется, потому что юниоры уже прыгают четверные прыжки», — добавила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.