Всю зиму в чужом аккаунте: ревнивый мужчина читал переписки бывшей в Петербурге

Ревнивый петербуржец следил за переписками бывшей и может сесть на 2 года

С января по февраль 41-летний мужчина тайно получил доступ к аккаунту возлюбленной в социальной сети. Затем, испытывая ревность, он послал скриншоты переписки знакомым, и теперь может отправиться в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Своими действиями мужчина собрал и распространил информацию о частной жизни. Данные содержали личную тайну пострадавшей.

Сотрудники ведомства утвердили обвинительное заключение. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса России (нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконные собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия).

По данным «112», у мужчины был доступ к перепискам девушки всю зиму. Самые интересные скриншоты обвиняемый отправлял знакомым.

Мужчину могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей, присудить обязательные работы или посадить в колонию на срок до двух лет.

