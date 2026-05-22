Подмосковное УФАС признало незаконной рекламу перевозок

Московское областное УФАС выявило нарушение при рассылке рекламы услуг по перевозке без согласия получателя. Материалы переданы для привлечения компании к административной ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил о получении на электронную почту писем с рекламой услуг по перевозке. В обращении указывались признаки нарушения закона о рекламе.

После проверки ведомство возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное для исполнения предписание. Кроме того, материалы направлены уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

