Минобороны Беларуси объявило о начале ядерных учений

В Беларуси 18 мая стартовала тренировка частей боевого применения ядерного оружия. Учения проводят для проверки готовности войск и техники, сообщает газета «Известия» .

Пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

«Сегодня в интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — сообщает ведомство.

Цель мероприятия — повысить уровень подготовки личного состава, проверить готовность вооружения и военной техники, отработать боевое применение из неплановых районов.

Во взаимодействии с российской стороной военные планируют отработать доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению. Особенностью учений станет выполнение задач из неподготовленных районов на всей территории страны.

