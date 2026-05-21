В Коломне провели семинар для трудовых мигрантов

Семинар для иностранных работников прошел 19 мая на молочном комбинате в поселке Зарудня городского округа Коломна. Участниками стали 50 граждан Таджикистана и Узбекистана, а также представители администрации, МВД и работодателя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече трудовым мигрантам разъяснили правила проживания в Подмосковье и на территории округа. Каждый участник получил брошюру «Памятка иностранного гражданина», изданную на четырех языках. В издании собрана информация о правах и обязанностях иностранных граждан.

«Важно осознавать правовую ответственность и аккуратно подходить к исполнению требований законодательства РФ. Знание закона снижает риски и для самих мигрантов, и для принимающего сообщества», — подчеркнул начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Коломна Руслан Машин.

Главный инспектор отдела организационно-аналитической работы администрации округа Николай Шепелев на примерах объяснил, как соблюдение норм поведения и уважение к традициям помогают быстрее адаптироваться в новой стране.

В завершение встречи участники задали вопросы о документах, проживании, взаимодействии с полицией и медицинском обслуживании. В администрации отметили, что такие семинары проходят регулярно и направлены на системную социально-экономическую интеграцию мигрантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.