Бойцы Российских Студенческих Отрядов Подмосковья открыли летний трудовой семестр
На территории Дома Правительства Московской области состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Подмосковья. Масштабное событие объединило более 900 участников движения, сообщает пресс-служба РСО.
«Бойцы РСО дали старт очередному трудовому семестру. Это уже 6 трудовое лето для них. В этом году более 7000 студентов будут работать на объектах по всей стране и в Московской области. Педагогические отряды отправятся в региональные лагеря и федеральные детские центры. Сервисные отряды будут задействованы в гостиничных комплексах и на круизных теплоходах, а отряды проводников продолжат работу на железнодорожных маршрутах по всей стране. Кроме того, студенты Подмосковья вновь отправятся на Дальний Восток в составе путинных отрядов. Строительные отряды примут участие в возведении дорог и домов в различных регионах России. Впереди — три продуктивных месяца. В добрый путь!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В ходе торжественной церемонии командиры отрядов получили трудовые путевки — документ, свидетельствующий о направлении на работу на трудовой объект.
Для того чтобы отправиться в трудовой семестр, все бойцы прошли серьезную предварительную подготовку. В течение учебного года ребята осваивали профильные навыки и успешно сдали квалификационные экзамены, получив свидетельства государственного образца о присвоении рабочей профессии.
В этом году трудовой сезон станет особенным — в составе РСО официально будут трудоустроены и подростки. Юные бойцы в возрасте от 14 до 17 лет попробуют свои силы в качестве помощников дежурных на вокзалах, работников торгового зала, официантов, горничных и кухонных работников. Также для них открыты вакансии в производственном секторе.
«Сегодня мы открыли третий трудовой семестр! Для ребят это уникальная возможность проявить себя, найти новых друзей, увидеть нашу необъятную страну, получить первый трудовой опыт и заработать свою первую заработную плату, а также повысить профессиональный уровень знаний в выбранной сфере», — сказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
Студенческие отряды Московской области активно участвуют не только в трудовых проектах, но и в общественной жизни страны. В 2025 году бойцы достигли высоких результатов на Всероссийском слете в Красноярске и слете ЦФО в Тамбове, заняв призовые места в конкурсах профмастерства и спортивных дисциплинах.
Важным направлением деятельности является патриотическая и добровольческая работа. С 2021 года бойцы участвуют в акции «Поклонимся великим тем годам», ежегодно оказывая помощь ветеранам и благоустраивая мемориалы. В рамках акции «Доброе дело» реализуются мероприятия в медицинских учреждениях, проводится акция по сбору гуманитарной помощи «Десант Жизни». Особое место занимает Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО», в которой в 2025 году приняли участие 17 отрядов — более 200 человек.