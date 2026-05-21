Бойцы Российских Студенческих Отрядов Подмосковья открыли летний трудовой семестр

«Бойцы РСО дали старт очередному трудовому семестру. Это уже 6 трудовое лето для них. В этом году более 7000 студентов будут работать на объектах по всей стране и в Московской области. Педагогические отряды отправятся в региональные лагеря и федеральные детские центры. Сервисные отряды будут задействованы в гостиничных комплексах и на круизных теплоходах, а отряды проводников продолжат работу на железнодорожных маршрутах по всей стране. Кроме того, студенты Подмосковья вновь отправятся на Дальний Восток в составе путинных отрядов. Строительные отряды примут участие в возведении дорог и домов в различных регионах России. Впереди — три продуктивных месяца. В добрый путь!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ходе торжественной церемонии командиры отрядов получили трудовые путевки — документ, свидетельствующий о направлении на работу на трудовой объект.

Для того чтобы отправиться в трудовой семестр, все бойцы прошли серьезную предварительную подготовку. В течение учебного года ребята осваивали профильные навыки и успешно сдали квалификационные экзамены, получив свидетельства государственного образца о присвоении рабочей профессии.

В этом году трудовой сезон станет особенным — в составе РСО официально будут трудоустроены и подростки. Юные бойцы в возрасте от 14 до 17 лет попробуют свои силы в качестве помощников дежурных на вокзалах, работников торгового зала, официантов, горничных и кухонных работников. Также для них открыты вакансии в производственном секторе.

«Сегодня мы открыли третий трудовой семестр! Для ребят это уникальная возможность проявить себя, найти новых друзей, увидеть нашу необъятную страну, получить первый трудовой опыт и заработать свою первую заработную плату, а также повысить профессиональный уровень знаний в выбранной сфере», — сказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Студенческие отряды Московской области активно участвуют не только в трудовых проектах, но и в общественной жизни страны. В 2025 году бойцы достигли высоких результатов на Всероссийском слете в Красноярске и слете ЦФО в Тамбове, заняв призовые места в конкурсах профмастерства и спортивных дисциплинах.

Важным направлением деятельности является патриотическая и добровольческая работа. С 2021 года бойцы участвуют в акции «Поклонимся великим тем годам», ежегодно оказывая помощь ветеранам и благоустраивая мемориалы. В рамках акции «Доброе дело» реализуются мероприятия в медицинских учреждениях, проводится акция по сбору гуманитарной помощи «Десант Жизни». Особое место занимает Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО», в которой в 2025 году приняли участие 17 отрядов — более 200 человек.