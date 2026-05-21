«Выглядишь помятой»: тюменку уволили за отсутствие макияжа на работе

Жительница Тюмени лишилась работы, потому что пришла на смену без макияжа. В тот момент она болела, но начальство даже не поинтересовалось ее состоянием.

Девушка отметила, что работала администратором в барбершопе, но не официально. Последние два дня она чувствовала себя плохо из-за обострения цистита. Несмотря на недуг, она все же вышла на работу.

При этом девушка впервые за три месяца решила отказаться от макияжа и укладки. Она появилась на смене в футболке и брюках, но с вымытой головой. Однако на работе придрались именно к отсутствию макияжа и предъявили ей за «помятый вид».

Начальство сказало, что девушка может больше не выходить на смены. И добавило: «Все-таки, мы работаем с мужчинами, ничего личного». При этом руководство даже не поинтересовалось, все ли хорошо у сотрудницы.

Девушка пожаловалась на такое отношение в соцсетях и призвала «ничем не жертвовать ради работы».

