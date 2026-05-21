Долголеты Богородского округа посетили фабрику чая во Фрязино

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 18 мая посетили чайную фабрику во Фрязино. В поездке, организованной при поддержке правительства Московской области, приняли участие 45 жителей старшего поколения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия стала первой в этом году выездной программой для долголетов округа. Для участников организовали поездку на большом автобусе. День выдался солнечным и насыщенным впечатлениями.

Гости побывали на производстве, увидели цеха и узнали, как смешивают, ароматизируют и упаковывают чай. В музее при фабрике им показали самовары, старинные коробки и рассказали об истории чаепития — от купеческих традиций до современности. Завершилась программа дегустацией, где особой популярностью пользовались купажи с бергамотом и мятой.

«Эмоции — только теплые. Кто-то вспомнил детство и бабушкин самовар, кто-то открыл для себя новые сорта. Мы уже думаем, куда отправимся в следующий раз», — поделились участники поездки.

Участники отметили, что такие экскурсии помогают разнообразить досуг и пообщаться в неформальной обстановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.