Минобороны сообщило о ядерных учениях 19–21 мая

С 19 по 21 мая Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает газета «Известия» .

В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего задействованы более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что цель учений — отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки войск. Также планируется отработать совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.

