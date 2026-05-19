Минобороны сообщило о ядерных учениях 19–21 мая
Фото - © Сгенерировано ИИ
С 19 по 21 мая Вооруженные силы России проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает газета «Известия».
В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего задействованы более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники.
«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что цель учений — отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки войск. Также планируется отработать совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.
