HR назвала ошибки в образе, проваливающие собеседование

HR-эксперт объяснила, как внешний вид влияет на решение работодателя, и назвала типичные ошибки соискателей на собеседовании, сообщает «Поясним за Тагил» .

Первое впечатление о кандидате формируется еще до начала разговора. Работодатель оценивает не только опыт и навыки, но и внешний вид, манеру держаться и уместность образа.

«Даже если компания придерживается свободного стиля в одежде, на собеседование все равно лучше приходить в опрятном и сдержанном образе. Это показывает уважение к работодателю и серьезное отношение к встрече», — объяснила HR-эксперт.

По словам специалиста, универсального дресс-кода сегодня нет — многое зависит от сферы и корпоративной культуры. Однако базовые правила остаются актуальными для большинства компаний.

Среди частых ошибок эксперт назвала слишком яркую одежду, неаккуратный внешний вид, вызывающий макияж и избыток аксессуаров. Такой образ может отвлечь внимание от профессиональных качеств кандидата.

«Кандидату важно выглядеть естественно и уверенно. Слишком строгий образ может создать впечатление закрытости, а чрезмерно яркий — показать несерьезный настрой. Лучше всего работает баланс между индивидуальностью и деловым стилем», — добавила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.