Пьяный водитель опрокинул авто с детьми в водоем в Нижегородской области

5 детей получили травмы и были доставлены в ЦРБ после ДТП в Лукояновском округе

Пятеро детей пострадали в ДТП на подъезде к селу Крюковка Лукояновского округа. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся в водоем, сообщает pravda-nn.ru .

Авария произошла 20 мая в 18:50. По данным областного Управления Госавтоинспекции, в автомобиле Chery Tiggo находились дети, за рулем был 46-летний мужчина в состоянии опьянения.

Водитель не выбрал безопасную скорость и при повороте налево не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась в водоеме.

Травмы получили дети в возрасте от 6 до 12 лет. У 8-летней девочки диагностирован перелом левой ноги, у остальных — ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в Починковскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.