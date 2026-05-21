Нижегородец перевел 160 тыс руб за интим и стал жертвой мошенников
Полиция Нижнего Новгорода возбудила дело после перевода денег незнакомке с сайта
20-летний житель Автозаводского района Нижнего Новгорода лишился 160 тысяч рублей, оплатив несуществующие интим-услуги, сообщает ИА «Время Н».
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, молодой человек познакомился с девушкой на сайте интим-услуг и начал с ней переписку.
Собеседница убедила его внести предоплату за встречу. После этого потерпевший перевел 160 тысяч рублей.
Получив деньги, злоумышленница удалила переписку и перестала выходить на связь. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее по схожей схеме неизвестная обманула 27-летнего жителя Нижнего Новгорода на 35,6 тысячи рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.