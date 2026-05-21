Более 100 км тепловых сетей обновили в Восточном Подмосковье за 5 лет

На форуме «Есть результат!» «Единая Россия» представила жителям Щелково, Фрязино, Черноголовки, Лосино-Петровского, Звездного городка, Раменского и Богородского результаты выполнения народной программы в сфере ЖКХ, благоустройства и развития городской среды за пять лет, сообщает пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие представители общественности, предприятий, администраций муниципалитетов и депутаты.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Щелково Андрей Булгаков сообщил, что за последние пять лет от жителей Восточного Подмосковья поступило более 35 тысяч наказов, большинство из которых выполнены.

«Мы провели больше двух тысяч встреч с жителями, именно благодаря этой совместной работе многое удалось реализовать: обновлено свыше 100 километров тепловых сетей, модернизировано 40 котельных, из них 23 — в Щелково. Также здесь решен многолетний вопрос с котельной на улице Московская в микрорайоне Жегалово, а в 2025 году во Фряново построили еще несколько новых котельных», — сообщил Андрей Булгаков.

Одним из крупнейших проектов последних лет стало завершение реконструкции Щелковских очистных сооружений. Как отметил генеральный директор МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» Максим Курако, этот объект имеет ключевое значение для нескольких округов Восточного Подмосковья.

«Это была действительно глобальная работа стоимостью более 19 миллиардов рублей по программе оздоровления Волги. При этом ни на один день не прекращался прием сточных вод от округов. На объекте внедрены современные технологии двухступенчатой биологической очистки и ультрафиолетового обеззараживания воды», — рассказал Максим Курако.

На форуме были также представлены результаты работы по благоустройству и развитию городской среды. В округах Восточного Подмосковья благоустроено более 60 общественных пространств и свыше 700 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

Сегодня «Единая Россия» собирает предложения в новую народную программу на следующие пять лет. Жители могут направить свои инициативы через сайт естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или в общественных приемных партии.