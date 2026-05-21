«Приходите, бухнем»: жительница Воронежа нарвалась на пьяного таксиста

Жительница Воронежа заказала такси, а водитель начал слать ей странные сообщения. В какой-то момент он заявил, что пьян, и предложил девушке «побухать» вместе, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» .

Жительница Воронежа заказала такси около 7 часов утра по тарифу «эконом». Сначала ей пришло сообщение с текстом: «Здравствуйте, куда поещь». Девушка написала адрес работы, куда ей нужно было добраться. Потом она обратила внимание, что водитель включил режим ожидания, еще не приехав.

Она задала водителю соответствующий вопрос, на что он ответил: «С пьными поедете?» Девушка пришла в ужас и отчитала водителя, заявив об опасности его действий. Мужчина в ответ написал: «Автобус в помощь».

Когда девушка попросила отменить заказ, таксист неожиданно захотел с ней познакомиться поближе и отправил СМС со словом «чмок». После этого он предложил вместе «побухать».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.