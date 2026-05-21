Борец из Наро-Фоминска завоевал серебро первенства Европы

В болгарском городе Самоков состоялось первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет. Артем Ананян из Наро-Фоминска занял второе место в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 71 кг.

Спортсмен представляет клуб спортивной борьбы ЦСКА, президентом которого долгое время является Андрей Силецкий. Тренировки клуба на протяжении нескольких лет проходят на базе культурно-спортивного комплекса «Нара» в Наро-Фоминске.

Серебряная медаль европейского первенства стала значимым достижением для молодого борца и спортивного сообщества округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.