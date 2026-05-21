Компания «АльфаВет» открыла площадку в парке «Есипово» в Подмосковье

«АльфаВет» поставляет лекарственные средства и ветеринарные препараты в государственные и коммерческие учреждения. Для локализации бизнеса в Московской области компания арендовала промышленный бокс площадью 700 кв. м в индустриальном парке INDUSTRIAL CITY ICPARK Есипово. На новой площадке планируется создать порядка 20 рабочих мест.

Товарная матрица компании включает более 3000 позиций. Поставки осуществляются по всей России, в том числе в государственные бюджетные учреждения здравоохранения и лечебно-профилактические организации. Также «АльфаВет» поддерживает благотворительный фонд «Следы человека».

«Мы видим активную трансформацию отрасли: развитие ветеринарной науки и образования, рост производственных компаний и повышение ответственности общества к здоровью и благополучию животных. Мы стремимся быть частью этих изменений и вносить вклад в развитие современной системы здравоохранения и ветеринарной практики. INDUSTRIAL CITY станет комфортной площадкой для бизнеса компании, обеспечив эффективную транспортную логистику и бесперебойные поставки продукции по всей стране», — подчеркнула генеральный директор «АльфаВет» Наталья Ермошина.

Размещение в индустриальном парке позволит компании усилить логистические и операционные процессы, расширить ассортимент и повысить качество сервиса.

«Мы создаем в INDUSTRIAL CITY не просто производственные площади, а полноценную экосистему, где каждый резидент получает доступ к современной инфраструктуре, эффективной логистике и сервисам для развития. Наша задача — обеспечить комфортную среду, чтобы такие компании, как «АльфаВет», могли сосредоточиться на росте и внедрении инноваций», — сказал партнер INDUSTRIAL CITY/XCA Артем Петрухин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.