В Подмосковье подали более 8 тыс заявок на разрешение на охоту

Жители Подмосковья оформили свыше 8 тыс онлайн-заявок на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов через региональный портал госуслуг. Услуга доступна для охотников, зарегистрированных в государственном реестре, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Охота в Московской области разрешена в Солнечногорском, Шатурском и Щелковском общедоступных угодьях. Получить разрешение можно в электронном виде на региональном портале госуслуг.

Сервис «Разрешение на добычу охотничьих ресурсов» размещен в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму, прикрепить документы и оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей. Услуга доступна физическим лицам, включенным в государственный охотхозяйственный реестр.

Кроме того, через портал можно направить сведения о добытых охотничьих ресурсах в срок, установленный условиями выданного разрешения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.