сегодня в 13:57

Захарова: РФ получила уведомление о неучастии Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва получила от Еревана официальное уведомление о неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает ТАСС .

«Получено от армянской стороны официальное уведомление о том, что премьер-министр Никол Воваевич Пашинян не сможет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран ЕАЭС», — сказала Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Армению на встрече лидеров ЕАЭС представит вице-премьер республики Мгер Григорян.

Захарова назвала системным отказ Пашиняна участвовать в мероприятиях ЕАЭС, добавив, что на работе союза действия армянского премьера не отразятся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.