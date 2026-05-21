В Солнечногорске обсудили поддержку бизнеса и кадры для промышленности

Круглый стол по развитию бизнеса, кадровым вопросам и адаптации участников СВО прошел на территории INDUSTRIAL CITY Есипово в Солнечногорске. В нем приняли участие представители власти, промышленности и образовательных организаций Подмосковья. Участники договорились о дальнейшем сотрудничестве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Организатором встречи выступил союз промышленников и предпринимателей «Иволга», объединяющий более 100 предприятий и девелоперов региона. Председатель союза Альфия Петрухина отметила, что промышленность Подмосковья нуждается в квалифицированных кадрах и системной поддержке. Одной из ключевых тем стало трудоустройство и переобучение участников СВО.

В мероприятии участвовали представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, регионального центра компетенций, фонда «Защитники Отечества», администрации горокруга Солнечногорск и холдинга «Строительный Альянс». Для гостей организовали экскурсию по индустриальному парку формата лайт индастриал. Управляющий директор холдинга Александр Никишов рассказал, что около 80% резидентов площадки занимаются производством, здесь выпускают комплектующие и средства индивидуальной защиты. Сборка полуприцепов-контейнеровозов занимает 5–6 часов, в цехах оборудованы современные рабочие места и бытовые помещения.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев сообщил о мерах поддержки бизнеса, включая помощь в сертификации, обучении персонала и компенсационные программы. Руководитель регионального центра компетенций Денис Медведев отметил, что в области реализовано более 300 проектов по повышению производительности труда.

Отдельный блок посвятили программам переподготовки участников СВО. Учебно-методический центр «Новые возможности» предлагает более 70 гражданских профессий и индивидуальные образовательные траектории.

«Для нас важно проводить такие встречи на территории действующего индустриального парка, чтобы участники увидели современные предприятия и реальные рабочие места», — подчеркнул партнер INDUSTRIAL CITY Есипово Артем Петрухин.

Ветеран СВО из Зарайска Владимир Шкурко рассказал, что после ранения и инвалидности получил возможность познакомиться с условиями работы и выбрать новую профессию.

По итогам встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере инвестиций, промышленной инфраструктуры и создания рабочих мест. Также состоялось вручение благодарственных писем за социальные инициативы и помощь участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.