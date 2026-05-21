Школьница из Вологды перевела мошенникам 21 млн руб

В Вологодской области 16-летняя школьница под давлением аферистов перевела на их счета 21 млн рублей. Деньги принадлежали семье подростка, сообщает RuNews24.ru .

Неизвестные позвонили девушке и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили ее, что она участвует в «секретной операции», и в течение нескольких дней заставляли выполнять указания. В результате школьница перевела крупную сумму на счета злоумышленников.

В МВД сообщили, что подобная схема строится в три этапа. Сначала подростка вовлекают в общение в соцсетях, затем с ним связывается лжесотрудник спецслужб и предлагает «сотрудничество». После этого ребенка запугивают, изолируют от родителей и требуют перевести деньги.

Похожие случаи фиксируются по всей стране. В Кисловодске 15-летний подросток перевел семейные сбережения на «безопасный счет». В Ставропольском крае в 2025 году зарегистрировано 35 таких преступлений, за первые месяцы 2026-го — еще 8.

Аферисты используют темы электронного дневника, экзаменов и создают фишинговые сайты, имитирующие «Госуслуги». Эксперты советуют объяснять детям, что коды из SMS, пароли и данные карт нельзя сообщать никому. При переводе денег необходимо срочно обратиться в банк и полицию по телефонам 102 или 112.

