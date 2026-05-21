«В священный рот положила моллюска»: секретный десерт вывел россиянку из себя

Блогер Ульяна (имя изменено) пожаловалась на ресторан морепродуктов, так как ей в секретный десерт, где надо угадать ингредиенты, положили мидию. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

Она рассказала, что приехала попробовать роллы в тубе, но в итоге взяла секретный десерт, который был залит шоколадом, а ингредиенты предлагалось угадать. В итоге там оказалась мидия.

«Я в свой священный, божественный рот положила моллюска. Это все! Мне очень плохо до сих пор!» — высказалась девушка.

Ульяна очень возмутилась, что аллергикам в период цветения предлагают то, что вызывает сильную реакцию, вплоть до отека Квинке. Она также обвинила официанта, что на ее возмущения тот только посмеялся, а в ресторане перед ней никто не извинился. Потом, по ее словам, ей стало плохо, поэтому она ушла.

Примерно через 10 минут после публикации видео ресторан ответил девушке, что они не могли отреагировать на ее видео в процессе, но пишут, как только увидели. Также они напомнили, что заведение специализируется именно на мидиях.

«Приносим свои извинения, что в ресторане <…> мы подаем моллюски в качестве угощения нашим гостям с 2018 года. И впервые сталкиваемся с такой реакцией», — говорится в ответе.

Под спорным видео часть подписчиков поддержала блогершу, а большинство спросили ее, почему она пошла в ресторан морепродуктов, раз так ненавидит моллюсков. Еще ей напомнили, что про аллергию посетитель должен уведомить официанта, потому что в общепите нет людей, умеющих читать мысли и знать все о заболеваниях посетителей.

Также Ульяне напомнили, что люди с аллергией никогда не пробуют блюдо с неизвестным составом, чтобы избежать неприятностей.

