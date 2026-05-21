«Отдам наркошам»: челябинец угрожает посетительнице фитнес-клуба, которую лапал

Жительница Челябинска, которая пожаловалась на похотливого пенсионера в одном из фитнес-центров, утверждает, что пожилой мужчина угрожает и требует записать видео с опровержением.

В середине апреля посетительница челябинского фитнес-центра по имени Ксения (имя изменено) пожаловалась на похотливого пенсионера, который лапает молодых и красивых девушек в тренажерном зале, якобы подсказывая технику выполнения упражнений.

По словам Ксении, мужчина не стал извиняться, вежливо просить удалить видео или писать заявление в полицию, а начал ей угрожать. Пенсионер предложил девушке записать видео с опровержением ее слов, либо он «отдаст ее наркошам». Также он утверждает, что девушки, которых он лапал на видео, являются подругами его дочери и намерены обсудить ситуацию с Ксенией.

«Ну что, ребята. Если я однажды не выйду в сторис — бейте тревогу, меня „увезли наркоши“. Чел сам себе испортил репутацию и продолжает пробивать дно. Это ему должно быть стыдно, а не мне. Половина зала его уже узнает после той ситуации, и смотрит косо», — написала Ксения в соцсетях.

Она попросила местных сотрудников полиции и юристов по уголовным делам написать ей в директ, а сеть фитнес-центров отключить пожилому мужчине браслет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.