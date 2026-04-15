«Помогает» с техникой: похотливый пенсионер лапает девушек в тренажерке Челябинска

Посетительница фитнес-центра по имени Ксения (имя изменено) рассказала, что инцидент произошел пару месяцев назад. В зале занимается пожилой мужчина, который на каждой тренировке подходит к новой молодой девушке, чтобы помочь «по технике».

Изначально горожанка его не замечала, пока мужчина не подошел к ней. Он заявил, что Ксения неправильно делала жим гантелями, и предложил свою помощь. Одна из его техник была поставить Ксению в положение «раком» и делать упражнения на руки. Она поблагодарила мужчину, так как ничего не понимала в правильности выполнения упражнений.

Однако вскоре Ксения заметила, что на каждой тренировке пожилой мужчина помогает новой девушке. При этом, по ее словам, подходит он только к молодым и красивым посетительницам фитнес-центра. Оказывая «помощь», мужчина невзначай дотрагивается то до груди, то до ягодиц своей подопечной. Одно из его «занятий» с прикосновениями попало на видео.

«Только девушка поймет, как это неприятно, когда тебя так невзначай трогают, а ты сразу не можешь сориентироваться и отстоять свои границы. А потом уже постфактум понимаешь, что какая-то х**** произошла, и что это неприятно», — написала Ксения в соцсетях.

