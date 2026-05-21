Выставка «ЦИПР» открылась для всех 21 мая в Нижнем Новгороде

Выставочная экспозиция конференции «Цифровая индустрия промышленной России» открылась 21 мая для всех желающих в Нижнем Новгороде. Посетителям доступны стенды, роботы и мобильные технологические комплексы, сообщает ИА «Время Н» .

Деловая программа «ЦИПР» завершилась, однако работа выставки на территории Нижегородской ярмарки продолжается. Вход открыт для посетителей, прошедших предварительную регистрацию на сайте мероприятия.

Нижегородская область представила два стенда, посвященных 130-летию трамвайного движения в России. Первый трамвай показали на ярмарке в 1896 году. Инсталляция напротив павильона № 1 объединяет вагон конца XIX века и современный состав. Внутри размещены архивные материалы и артефакты, посетителям предлагают получить «счастливый билет».

Рядом демонстрируют мобильный комплекс видеоаналитики NtechLab для контроля массовых мероприятий. Система размещена в «Газели-НН» и может работать без подключения к электросетям и публичным каналам связи. На развертывание для контроля трафика требуется до пяти минут, для мероприятий — до часа.

На площадке также работают роботы: одни развозят снеки, другие сортируют мерч и танцуют, робопсы взаимодействуют с гостями и позируют для фото.

Кроме того, стартовал технологический фестиваль «Тех — Френдли Викенд» с лекциями, дискуссиями, мастер-классами и музыкальной программой.

