Выставка «ЦИПР» открылась для всех 21 мая в Нижнем Новгороде
Выставочная экспозиция конференции «Цифровая индустрия промышленной России» открылась 21 мая для всех желающих в Нижнем Новгороде. Посетителям доступны стенды, роботы и мобильные технологические комплексы, сообщает ИА «Время Н».
Деловая программа «ЦИПР» завершилась, однако работа выставки на территории Нижегородской ярмарки продолжается. Вход открыт для посетителей, прошедших предварительную регистрацию на сайте мероприятия.
Нижегородская область представила два стенда, посвященных 130-летию трамвайного движения в России. Первый трамвай показали на ярмарке в 1896 году. Инсталляция напротив павильона № 1 объединяет вагон конца XIX века и современный состав. Внутри размещены архивные материалы и артефакты, посетителям предлагают получить «счастливый билет».
Рядом демонстрируют мобильный комплекс видеоаналитики NtechLab для контроля массовых мероприятий. Система размещена в «Газели-НН» и может работать без подключения к электросетям и публичным каналам связи. На развертывание для контроля трафика требуется до пяти минут, для мероприятий — до часа.
На площадке также работают роботы: одни развозят снеки, другие сортируют мерч и танцуют, робопсы взаимодействуют с гостями и позируют для фото.
Кроме того, стартовал технологический фестиваль «Тех — Френдли Викенд» с лекциями, дискуссиями, мастер-классами и музыкальной программой.
