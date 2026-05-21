Заканчивается еда и вода: российские моряки заблокированы в Ормузском проливе

Около 20 российских моряков не могут эвакуироваться из Ормузского пролива

Около 20 российских моряков не могут покинуть Ормузский пролив и Персидский залив из-за конфликта на Ближнем Востоке. Россияне заблокированы на судах без документов, еды и денег, сообщает Mash .

Моряки заключили контракт с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через крюинговое агентство Azimuth Crew Department. В документах были указаны конкретные суда, на которых должны были работать россияне, но на деле их распределили на другие.

Так, один моряк попал на танкер M/T KARIZ (IMO 9364112), в отношении которого США ввели санкции. Из-за этого у всего экипажа могут возникнуть трудности с зарплатой, финансовыми операциями и возвращением домой. Кроме того, находиться в регионе небезопасно.

Корабли с 20 россиянами разбросаны по разным территориям: в порту Бендер-Аббас, в водах Китая в сторону Ирана и Ормузского пролива, в порту Чабахар, Персидском заливе. Моряки не могут покинуть суда, им не платят зарплату и не разрешают вернуться домой.

Капитаны забрали документы соотечественников и не отдают. Кроме того, чтобы вернуться в РФ, требуется сопроводительное письмо от компании. На некоторых кораблях уже складывается тяжелая ситуация из-за отсутствия продуктов и воды. Ряд танкеров находятся возле мест боевых действий.

