«Я тебя сейчас выпорю!» Воспитательница накричала на малышку и грубо оттаскала ее

Жительница Тулы с ужасом обнаружила, что воспитатели в частном детском саду издеваются над ее дочерью, а также применяют к ней грубую силу. Она рассказала эту историю в соцсетях, опубликовав записи с диктофона.

Однажды мать заметила, что ребенок стал приходить домой подавленным. Это происходило в дни работы определенных воспитателей. Когда женщина поделилась своими подозрениями с руководством учреждения, ей заявили, что в детсаду «ничего не может пугать ребенка».

Тогда мать пошла на крайние меры и купила диктофон. Она спрятала его в игрушки и записала ужасы, которые творила воспитательница с ее дочерью: унижала, угрожала применить физическое насилие, предвзято относилась.

«Я тебя сейчас выпорю, будешь в коридоре ждать нас», — сказала воспитательница девочке на одной из записей.

В следующий раз, когда женщина пришла забрать дочь, один из других детей заявил, что воспитательница старшей группы очень грубо тащила девочку, потому что та не хотела спать. Когда мать рассказала обо всем директору, та не поверила и заявила, что такой ситуации якобы не было.

По словам матери, после этой истории у девочки нашли растяжение локтевого сустава. Женщина написала заявление в полицию.

За данный детский сад жительница Тулы платила по 30 тысяч рублей в месяц.

